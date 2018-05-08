Лжесоцработница и лжегазовик обворовали двух пожилых нижегородок

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , преступления были совершены в Сормовском и Московском районах.

4 мая к полицейским Сормовского района обратилась 90-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем к ней в квартиру на улице Ясной пришла женщина, представившаяся работником социальной службы. После ее ухода из квартиры пропали 70 тысяч рублей.

В тот же день в квартиру на улице Рябцева пришла женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы. После «проверки оборудования», проведенной гостьей, из сумки хозяйки пропали 50 тысяч рублей.

Напомним, 92-летнюю пенсионерку обокрали лжегазовики в Нижнем Новгороде.