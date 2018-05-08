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Лжесоцработница и лжегазовик обворовали двух пожилых нижегородок
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Лжесоцработница и лжегазовик обворовали двух пожилых нижегородок 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступления были совершены в Сормовском и Московском районах.
4 мая к полицейским Сормовского района обратилась 90-летняя местная жительница. Она рассказала, что днем к ней в квартиру на улице Ясной пришла женщина, представившаяся работником социальной службы. После ее ухода из квартиры пропали 70 тысяч рублей.
В тот же день в квартиру на улице Рябцева пришла женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы. После «проверки оборудования», проведенной гостьей, из сумки хозяйки пропали 50 тысяч рублей.
Напомним, 92-летнюю пенсионерку обокрали лжегазовики в Нижнем Новгороде.
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