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Расследование в отношении президента Бразилии продлено
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Расследование в отношении президента Бразилии продлено 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента Бразилии Мишела Темера, продлен на 60 дней. Такое решение принял судья Федерального верховного суда (ФВС) страны Луис Роберту Баррозу, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Дело в отношении главы государства находится на этапе предварительного расследования. Оно касается указа, который упростил нормы управления портами страны. По мнению следователей, Темер подписал документ в интересах логистической фирмы в обмен на вознаграждение.
Правоохранители подозревают, что деньги политик мог вложить в ремонт дома своей дочери Маристелы. Ее третьего мая вызвали на допрос в отделение полиции в Сан-Паулу. Темер настаивает на своей невиновности.
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