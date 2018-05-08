Расследование в отношении президента Бразилии продлено

Срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента Бразилии Мишела Темера, продлен на 60 дней. Такое решение принял судья Федерального верховного суда (ФВС) страны Луис Роберту Баррозу, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Дело в отношении главы государства находится на этапе предварительного расследования. Оно касается указа, который упростил нормы управления портами страны. По мнению следователей, Темер подписал документ в интересах логистической фирмы в обмен на вознаграждение.

Правоохранители подозревают, что деньги политик мог вложить в ремонт дома своей дочери Маристелы. Ее третьего мая вызвали на допрос в отделение полиции в Сан-Паулу. Темер настаивает на своей невиновности.