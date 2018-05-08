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Полиция задержала москвича за организацию наркопритона в квартире на востоке столицы
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Полиция задержала москвича за организацию наркопритона в квартире на востоке столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники полиции задержали мужчину, организовавшего наркопритон в своей квартире в столичном районе Богородское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Богородское выявили наркопритон на бульваре Маршала Рокоссовского. В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что 39-летний житель столицы систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для потребления запрещенных средств. В результате осмотра помещения обнаружены и изъяты шприцы, стеклянная баночка и столовая ложка со следами наркотических средств», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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