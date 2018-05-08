Ещё
Суд в Бразилии продлил на 60 дней расследование в отношении президента страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Бразилии продлил на 60 дней расследование в отношении президента страны 

ТАСС 52 минуты назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Луис Роберту Баррозу продлил на 60 дней срок расследования уголовного дела, открытого в отношении президента республики Мишела Темера. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.
Ранее с просьбой о продлении расследования в ФВС обратилась Федеральная полиция. Ее поддержала генеральный прокурор Бразилии Ракел Додж. Однако окончательное решение должен был принять именно Баррозу, так как именно он отвечает за расследование в отношении президента в высшей судебной инстанции страны.
Уголовное дело в отношении Темера пока находится на этапе предварительного расследования. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение.
По их версии, полученные незаконным путем средства президент мог вложить в ремонт дома своей дочери Маристелы Темер. Ее 3 мая вызвали на допрос в отделение Федеральной полиции в Сан-Паулу. Глава государства настаивает на своей невиновности.
ТАСС: последние новости
В Татарстане задержали подозреваемого в нападении на женщину-охранника детсада В Ярославле арестовали троих членов террористической организации Мужчина задержан на юге Москвы за убийство отца и бабушки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет268
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом231
В США рассчитали летальный ядерный удар России48
Медведева отказались поддержать1026
США делают шаг для подготовки к войне в Европе143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение