Мошенников задержали за обман пенсионеров

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Отдел полиции района Арбат обратилась 77-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ее обманули в одной из частных фирм, расположенной на Нижнем Кисловском переулке. Женщина рассказала, что в кредитной организации ей предложили вложить деньги под большие проценты. Она разместила там 600 тысяч на три месяца, а когда в положенный срок пришла за деньгами, то сотрудники предупредили, что сумма недостаточна для получения процентов и предложили сделать дополнительный взнос. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

К подозреваемым избрана мера пресечения — арест. Теперь им грозит наказание — до шести лет лишения свободы.

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