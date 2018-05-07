Ещё
Мошенников задержали за обман пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенников задержали за обман пенсионеров 

Вечерняя Москва 1 час назад
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Отдел полиции района Арбат обратилась 77-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ее обманули в одной из частных фирм, расположенной на Нижнем Кисловском переулке. Женщина рассказала, что в кредитной организации ей предложили вложить деньги под большие проценты. Она разместила там 600 тысяч на три месяца, а когда в положенный срок пришла за деньгами, то сотрудники предупредили, что сумма недостаточна для получения процентов и предложили сделать дополнительный взнос. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Вскоре на Можайском валу полицейские задержали четверых мошенников в возрасте от 21 до 35 лет. Один из них — москвич, а остальные — из города Ржев Тверской области, из города Красный Сулин Ростовской области и из города Кораблино Рязанской области. На допросе подозреваемые подтвердили, что не собирались возвращать деньги и специально выманивали дополнительные средства для того, чтобы выиграть время. Они также сообщили, что специально звонили по случайно набранным мобильным телефонам и предлагали людям якобы выгодно разместить свои деньги.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Анастасия Михайлова.
К подозреваемым избрана мера пресечения — арест. Теперь им грозит наказание — до шести лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении более 5 миллионов рублей
Вечерняя Москва: последние новости
Россиянке вынесли пожизненный приговор за контрабанду наркотиков во Вьетнаме Суд вернул Умару Джабраилову пистолет, из которого он открыл стрельбу в столичной гостинице Троим фигурантам дела о хищении при строительстве космодрома Восточный вынесен приговор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет272
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом231
В США рассчитали летальный ядерный удар России52
Медведева отказались поддержать1028
США делают шаг для подготовки к войне в Европе143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение