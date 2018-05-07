Мошенников задержали за обман пенсионеров 

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Отдел полиции района Арбат обратилась 77-летняя пенсионерка с заявлением о том, что ее обманули в одной из частных фирм, расположенной на Нижнем Кисловском переулке. Женщина рассказала, что в кредитной организации ей предложили вложить деньги под большие проценты. Она разместила там 600 тысяч на три месяца, а когда в положенный срок пришла за деньгами, то сотрудники предупредили, что сумма недостаточна для получения процентов и предложили сделать дополнительный взнос. Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Вскоре на Можайском валу полицейские задержали четверых мошенников в возрасте от 21 до 35 лет. Один из них — москвич, а остальные — из города Ржев Тверской области, из города Красный Сулин Ростовской области и из города Кораблино Рязанской области. На допросе подозреваемые подтвердили, что не собирались возвращать деньги и специально выманивали дополнительные средства для того, чтобы выиграть время. Они также сообщили, что специально звонили по случайно набранным мобильным телефонам и предлагали людям якобы выгодно разместить свои деньги.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Анастасия Михайлова.
К подозреваемым избрана мера пресечения — арест. Теперь им грозит наказание — до шести лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала мошенника, подозреваемого в хищении более 5 миллионов рублей