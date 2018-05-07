СМИ обнаружили предполагаемое укрытие главаря ИГ*

Как сообщило СМИ, обнаружить главаря ИГ удалось в последние несколько дней. Информация о местонахождении террориста будет использована войсками Сирии для «неоднократной атаки».

В интервью телеканалу один из иракских военных заявил, что Багдади чрезвычайно труслив и часто скрывается под разными «масками», в том числе переодевается в женщину.

Эксперты заявили Fox News, что лидер террористической группировки никогда не присутствует в местах активных боевых действий, а также редко контактирует с участниками ИГ*.

В 2017 году российские военные заявили, что Багдади удалось ликвидировать в районе сирийской Ракки. Однако впоследствии стали появляться многочисленные сообщения о том, что на самом деле глава самой крупной террористической группировки был сильно ранен, но выжил.

Настоящее имя Багдади — Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи. Он самый разыскиваемый убийца в мире, за его поимку объявлена награда в 25 миллионов долларов — больше полутора миллиардов рублей.

*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории России.