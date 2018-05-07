СМИ обнаружили предполагаемое укрытие главаря ИГ* 

Глава запрещенной в России организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль‐Багдади может находиться в пустыне между Сирией и Ираком. Об этом заявил телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники.
Как сообщило СМИ, обнаружить главаря ИГ удалось в последние несколько дней. Информация о местонахождении террориста будет использована войсками Сирии для «неоднократной атаки».
В интервью телеканалу один из иракских военных заявил, что Багдади чрезвычайно труслив и часто скрывается под разными «масками», в том числе переодевается в женщину.
Эксперты заявили Fox News, что лидер террористической группировки никогда не присутствует в местах активных боевых действий, а также редко контактирует с участниками ИГ*.
В 2017 году российские военные заявили, что Багдади удалось ликвидировать в районе сирийской Ракки. Однако впоследствии стали появляться многочисленные сообщения о том, что на самом деле глава самой крупной террористической группировки был сильно ранен, но выжил.
Настоящее имя Багдади — Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи. Он самый разыскиваемый убийца в мире, за его поимку объявлена награда в 25 миллионов долларов — больше полутора миллиардов рублей.
*ИГ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории России.
Ранее стало известно о том, что пятеро членов группировки «Исламское государство»* задержаны в Ярославле. Они планировали теракты на территории России. В ходе обыска силовики обнаружили у задержанных арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. По этому факту возбуждено уголовное дело.