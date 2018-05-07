В Туле отец взял в заложницы полуторагодовалую дочь 

30-летний молодой человек под наркотиками угрожал убить собственную полуторагодовалую дочь. Мужчина отказался сдаваться. Полиция применила к нему силу. Малолетняя девочка, которой угрожал убийством ее отец, освобождена бойцами спецназа в селе Хрущево Тульской области.
При проведении спецоперации злоумышленник был ранен, девочка не пострадала, сообщает Тульское управление МВД. Удерживавший ребенка в заложниках отец госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Все детали произошедшего устанавливает Следственный комитет.