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В Туле отец взял в заложницы полуторагодовалую дочь
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В Туле отец взял в заложницы полуторагодовалую дочь 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
30-летний молодой человек под наркотиками угрожал убить собственную полуторагодовалую дочь. Мужчина отказался сдаваться. Полиция применила к нему силу. Малолетняя девочка, которой угрожал убийством ее отец, освобождена бойцами спецназа в селе Хрущево Тульской области.
При проведении спецоперации злоумышленник был ранен, девочка не пострадала, сообщает Тульское управление МВД. Удерживавший ребенка в заложниках отец госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Все детали произошедшего устанавливает Следственный комитет.
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