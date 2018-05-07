Житель Тульской области после ссоры с женой взял в заложники малолетнюю дочь

ТАСС , 7 мая. Житель села Хрущево Тульской области после ссоры с супругой и ее ухода из дома взял в заложники полуторагодовалую дочь, угрожая убийством. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проводить операцию по освобождению ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

"В дежурную часть поступило сообщение, что в селе Хрущево местный житель 1988 года рождения, по предварительным данным, находящийся в состоянии наркотического опьянения, удерживает в доме собственную полуторагодовалую дочь и угрожает убийством. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, было принято решение применить силу", — отметили в пресс-службе.

Операцию полиция проводила совместно с спецназом Росгвардии. «Злоумышленник был ранен, госпитализировали. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сообщили в УМВД.