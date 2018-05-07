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Житель Тульской области после ссоры с женой взял в заложники малолетнюю дочь
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Житель Тульской области после ссоры с женой взял в заложники малолетнюю дочь 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 7 мая. Житель села Хрущево Тульской области после ссоры с супругой и ее ухода из дома взял в заложники полуторагодовалую дочь, угрожая убийством. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проводить операцию по освобождению ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"В дежурную часть поступило сообщение, что в селе Хрущево местный житель 1988 года рождения, по предварительным данным, находящийся в состоянии наркотического опьянения, удерживает в доме собственную полуторагодовалую дочь и угрожает убийством. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, было принято решение применить силу", — отметили в пресс-службе.
Операцию полиция проводила совместно с спецназом Росгвардии. «Злоумышленник был ранен, госпитализировали. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — сообщили в УМВД.
По данному факту проводится проверка, материалы переданы в Следственный комитет РФ.
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