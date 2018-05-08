Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео

Инцидент произошел 7 мая. Житель Тульской области, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою дочь, сообщает Telegram-канал СК. Приставив нож к горлу ребенка он потребовал, чтобы к нему вернулась супруга.

Многочасовые переговоры не принесли результатов. В ходе штурма сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину. Подозреваемый госпитализирован. Ребенок повреждений не получил.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.