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Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео
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Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Опубликовано видео штурма дома, в котором 30-летний житель Тульской области удерживал в заложниках полуторагодовалую дочь. Запись выложена на YouTube-канале Следственного комитета.
Инцидент произошел 7 мая. Житель Тульской области, предположительно в состоянии наркотического опьянения, после ссоры с женой взял в заложники свою дочь, сообщает Telegram-канал СК. Приставив нож к горлу ребенка он потребовал, чтобы к нему вернулась супруга.
Многочасовые переговоры не принесли результатов. В ходе штурма сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину. Подозреваемый госпитализирован. Ребенок повреждений не получил.
Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.
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