В Финляндии сидевшего три раза маньяка-рецидивиста вновь заподозрили в убийстве

Финляндии по подозрению в убийстве арестовали маньяка, уже отбывшего три срока за убийства и другие преступления. Как сообщает HBL, Майкл Пенттиля (Michael Penttilä) был взят под стражу во вторник, 8 мая.

52-летнего мужчину задержали в Хельсинки 6 мая. В полиции указывали, что вышли на след мужчины своими силами. В то же время сам он отрицает свою вину.

Как сообщали в правоохранительных органах, труп 52-летней женщины обнаружили 4 мая в доме в районе Каллио после жалоб соседей на странный запах. Оказалось, что она скончалась еще в апреле. Стражи порядка заподозрили, что ее убили, это подтвердило и вскрытие. В полиции полагают, что убийство было тщательно спланировано.

Пенттиля ранее носил имя Юкка Линдхольм (Jukka Lindholm). По классификации американского ФБР , он единственный финн — серийный убийца. В то же время мужчину никогда официально не называли убийцей, поскольку не приговаривали за умышленные преступления.

Впервые он попал в тюрьму в 1986 году за удушение 12-летней девочки. Во время следствия он также сознался в расправе с собственной матерью годом ранее: до этого полиция сама не смогла точно установить виновника. Мужчина отправился в тюрьму за непреднамеренные убийства и другие преступления.

В 1992 году он вышел условно-досрочно и уже через год попал в тюрьму за то, что задушил 42-летнюю женщину. Опять же преступление не сочли умышленным, хотя установили, что Пентилля отдавал себе отчет в происходящем. В 2009 году он опять оказался на свободе, где продолжил совершать нападения и душить жертв, и в итоге вновь отправился в тюрьму. Однако позднее обвинение в убийствах было смягчено: суд посчитал, что это были нападения с отягчающими обстоятельствами. мужчину также осудили за несколько изнасилований, грубых обращений и незаконное лишение свободы.

В последний раз он вышел из тюрьмы на Рождество 2016-го. В 2017-м неоднократно задерживался по подозрениям в подготовке преступлений, однако в итоге его отпускали.