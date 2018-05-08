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Любительница собак год отсидит в тюрьме за избиение ребенка на детской площадке
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Любительница собак год отсидит в тюрьме за избиение ребенка на детской площадке 

Свободная пресса 34 минуты назад
В Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, ударившей ребенка на детской площадке. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Она выгуливала собаку на детской площадке и встретила женщину с трехлетним ребенком. Та сделала замечание, попросив не выгуливать собаку на игровой площадке. Между женщинами возникла перепалка. Тогда хозяйка собаки пнула ребенка ногой в живот и брызнула из газового баллончика в лицо его матери и прибежавшему из ближайшего дома на помощь охраннику. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает «Лента.ру» любительницу собак задержал прибывший на место происшествия участковый. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На днях суд вынес приговор: один год лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 500 тысяч рублей.
Ранее «СП» сообщала, что апреле этого года автомобиль въехал на детскую площадку в Краснодарском крае. Четверо детей и взрослый были госпитализированы.
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