Суд в Белоруссии приговорил местного жителя к двум годам колонии за участие в военных действиях на Украине в составе формирований…

Белоруссии Могилевский областной суд признал жителя города Круглое виновным в участии в военных действиях на юго-востоке Украины в составе вооруженного формирования Луганской народной республики (ЛНР) и приговорил его к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима

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Верховного суда Белоруссии, приговор был вынесен еще в минувшую пятницу, 4 мая. Мужчина, имя которого не раскрывается, был признан виновным в участии в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте без уполномочия государства на территории другой страны (ч. 1 ст. 361-3 УК Белоруссии).

По версии следствия, гражданин Белоруссии с 14 апреля 2016 года по 18 декабря 2017 года неоднократно въезжал через пограничный пункт пропуска «Новошахтинск Авто» России на территорию самопровозглашенной ЛНР.

Там он «без уполномочия республики Белоруссия поступил на военную службу в вооруженное формирование одной из противоборствующих сторон». Мужчина был зачислен в качестве военнослужащего, получил боевое огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, форменное обмундирование военнослужащего ЛНР, продукты питания и удостоверение личности войсковой части.

Суд установил, что обвиняемый участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными силами Украины на стороне сепаратистов. В частности, он «оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций ВСУ с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия».

Гражданин Белоруссии во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины также «выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника» и непосредственно вел огонь по указанным позициям.

В 2016 году в Белоруссии была установлена уголовная ответственность за участие в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества. Санкции этой статьи УК предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее по этой статье было осуждено несколько граждан Белоруссии, принимавших участие в вооруженном конфликте как на стороне ЛНР и ДНР, так и воинских формирований Украины, в частности в организации «Правый сектор» *, напоминает ТАСС

Ранее начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николай Карпенков заявлял о том, что правоохранительные органы республики проверяют более 700 граждан страны на причастность к боевым действиям на территории Украины.

По его словам, в 2017 году по материалам ГУБОПиК было возбуждено 10 уголовных дел, а к уголовной ответственности были привлечены семеро граждан из числа наемников.

На днях в Молдавии восемь местных жителей

были приговорены

к тюремному заключению за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе пророссийских отрядов сепаратистов. Молдавские власти объявили еще 25 граждан в международный розыск по аналогичным обвинениям.

Летом прошлого года гражданин Великобритании Бен Стимсон, воевавший в Донбассе на стороне сепаратистов из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР),

был приговорен

британским судом в Манчестере к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

Это первый случай, когда британский суд признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе. Тогда судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть этого срока за признание вины.

*"Правый сектор" — экстремистская группировка, запрещенная в РФ.