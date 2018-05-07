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Украинец с носками на руках украл сейф, узнал сумму похищенного и расплакался
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Украинец с носками на руках украл сейф, узнал сумму похищенного и расплакался 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В украинском Харькове полицейские задержали мужчину, похитившего сейф из сторожки автостоянки. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-служба правоохранителей города.
Отмечается, что утром 7 мая полицейские обратили внимание на мужчину, который нес сейф по улице. Правоохранители остановили его, чтобы выяснить, откуда у того такая необычная ноша. В это же время другой экипаж патрульных получил вызов о краже сейфа с автостоянки, которая находилась неподалеку.
Полицейские обнаружили в сейфе 410 гривен (менее одной тысячи рублей). Бывший сотрудник полиции города Ляна Теремкова в своем Facebook сообщила, что «вор плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил». Также она отметила, что злоумышленник вместо перчаток натянул на руки носки.
В декабре во Львове местный житель в шортах похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом. Прибывшие на место кражи полицейские обыскали подъезд, в который вошел вор. Ими была обнаружена пропавшая часть вертепа, Иисуса вернули на его место в яслях. Причины, по которым злоумышленнику понадобилось похищать часть вертепа, полиция установить не смогла.
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