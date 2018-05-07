Раненного на службе волгоградского полицейского наградили по указу президента

Начальник волгоградского главка МВД Александр Кравченко зачитал личному составу указ президента РФ о вручении государственной награды сотруднику местной полиции за образцовое выполнение им служебных обязанностей, проявленную смелость и отвагу при задержании преступник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Алексей Серов

городе Камышине в июне 2017 года трое вооруженных злоумышленников ограбили ювелирный магазин. Улов преступников составил более пяти миллионов рублей. На преступников была составлена ориентировка, стала известна и марка автомобиля, на котором грабители скрылись с места преступления. Вскоре автомобиль был опознан сотрудниками ДПС , которые несли службу на 13-м километре дороги «Камышин-Волгоград».

Сотрудники полиции погнались за автомобилем грабителей. Было сделано несколько предупредительных выстрелов, но злоумышленники отказались подчиниться требованиям правоохранителей. Из открытого окна задней двери своего несущегося по дороге автомобиля преступники открыли ответный огонь по преследователям. В результате попадания пули в лобовое стекло патрульного автомобиля находившийся за рулем старший лейтенант полиции Алексей Серов получил касательное огнестрельное ранение головы.

Раненый сотрудник полиции вертолетом санитарной авиации был транспортирован в больницу Волгограда . Медики сделали все от них зависящее, чтобы Алексей выжил и поправился. Преступников же через несколько дней задержали. Предполагаемый организатор банды покончил с собой в Саратовской области , когда его пытались задержать.