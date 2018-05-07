Ещё
Под Тольятти сотрудник колонии потребовал с заключенного 61 тысячу рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Тольятти сотрудник колонии потребовал с заключенного 61 тысячу рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В суде Центрального района Тольятти избрали меру пресечения для бывшего сотрудника ГУ ФСИН по Самарской области. Его подозревают в получении взятки.
— Старший оперуполномоченный заключил с одним из заключенных сделку, — рассказали в прокуратуре Центрального района. — За денежное вознаграждение сотрудник колонии не только пронес на территорию телефон, но и закрывал глаза на проступки.
За свои «услуги» он потребовал 61 тысячу рублей. Злоумышленник получал деньги на свою банковскую карту.
Бывший сотрудник колонии полностью признал свою вину. Служители Фемиды избрали для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
63.ru: последние новости
На улице Чернореченской в Самаре нашли труп мужчины Хотел продолжения банкета: житель Самарской области избил пенсионера из-за 100 рублей По факту смерти женщины с ребенком в Волгаре возбудили уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня198
Медведева отказались поддержать825
Украина готовит «диверсию» на Юге России334
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина178
Мир отреагировал на инаугурацию Путина532
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение