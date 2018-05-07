Под Тольятти сотрудник колонии потребовал с заключенного 61 тысячу рублей

В суде Центрального района Тольятти избрали меру пресечения для бывшего сотрудника ГУ ФСИН по Самарской области . Его подозревают в получении взятки.

— Старший оперуполномоченный заключил с одним из заключенных сделку, — рассказали в прокуратуре Центрального района. — За денежное вознаграждение сотрудник колонии не только пронес на территорию телефон, но и закрывал глаза на проступки.

За свои «услуги» он потребовал 61 тысячу рублей. Злоумышленник получал деньги на свою банковскую карту.

Бывший сотрудник колонии полностью признал свою вину. Служители Фемиды избрали для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.