В Самарской области начались суды по итогам антипутинского шествия

В понедельник в Самарской области начались судебные процессы по делам об административных правонарушениях в отношении сторонников Алексея Навального , задержанных на несанкционированном шествии 5 мая.

Как сообщила «ФедералПресс» координатор самарского штаба Навального Екатерина Герасимова, в субботу в шествии приняли участие около 1,5 тыс. самарцев и примерно 500 жителей Автограда. Во время шествия в Самаре задержали 22 человека. Активист Вадим Шереметьев был задержан «неизвестными людьми в штатском» за час до начала шествия.

Тольятти было задержано 63 человека. По оценкам сторонников оппозиционера, это абсолютный рекорд для города. Почти половина из задержанных были несовершеннолетние. Как рассказал один из организаторов тольяттинского шествия Сергей Ионов , восемь человек отпустили, не доставив в отделение, поскольку не смогли сформулировать причину задержания.

«Вначале полицейские увезли троих. Одному «нарушителю» при этом разбили лоб. В числе задержанных оказалась девушка. Ее разлучили с молодым человеком, на руках у которого был маленький ребенок. «Если бы не ребенок, забрали бы и его. Поначалу полицейские даже пытались отобрать ребенка. Эта картина повергла других в шок», — рассказал Сергей Ионов.

«Оставшиеся участники акции, пройдя запланированные полтора километра, решили двинуться дальше в сторону 21 отделения полиции, куда увезли задержанных. Около тридцати человек задержали по пути, и примерно столько уже у самого отделения», — воссоздал субботние события Сергей Ионов.

Сам Сергей Ионов участие в шествии не принимал — его задержали еще в субботу утром: «Когда постучали в дверь, я думал, что это сосед. Я подчинился полицейским и отправился с ними в отделение, где провел 6 часов, пока не кончилось шествие. В довесок у меня отняли телефон. Вернуть обещали через неделю. Дата суда по моему делу пока не назначена». «Интересно, что одного из задержанных школьников в участке под давлением за 8 часов содержания заставили давать на меня показания, о чем он сообщил мне сам», — также рассказал Сергей Ионов.

Всего, по словам штабистов, с сегодняшнего дня в Автограде намечены суды минимум для 13 участников акции. В Самаре перед судом предстал один человек — Алексей Соловьев , которого оставили в РОВД на 48 часов до начала процесса. В отличие от других задержанных из регионального центра, его обвинили в мелком хулиганстве — активист якобы ругался матом и нарушал общественный порядок. Сегодня дело в отношении него прекратили по итогам разбирательства за отсутствием состава правонарушения, сказала Екатерина Герасимова

Дольше всех в тольяттинском изоляторе, на те же 48 часов до суда, за неповиновение правоохранителям продержали троих участников шествия — Дмитрия Тарасова , Павла Малофеева и Дмитрия Корнаухова. Разбирательства по их делам сегодня суд перенес на конец мая. Со слов Сергея Ионова, произошло это потому, что полицейские протоколы, поданные на заседании, отличались от первоначально составленных.

«Очевидно, накануне полиция внесла в протокол много новых подробностей не в пользу задержанных — якобы те срывали с сотрудников погоды и что-то в этом роде. Все это дописано другой рукой. Суд обратил на это внимание», — прокомментировал активист. Когда состоятся процессы по другим участникам акции, пока неясно.