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Наркоторговец распространял героин под видом конфет во Владикавказе
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Наркоторговец распространял героин под видом конфет во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Североосетинские полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина во Владикавказе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.
Обнаружить преступника правоохранителям удалось, благодаря местной жительнице, которая заметила подозрительного мужчину. По её словам, неизвестный оставил небольшие свертки на улице.
Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 26-летний житель сопредельного государства. При досмотре полицейские обнаружили у него 66 доз героина, расфасованного в конфетные обёртки.
Сейчас против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
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