Наркоторговец распространял героин под видом конфет во Владикавказе

Североосетинские полицейские задержали подозреваемого в сбыте героина во Владикавказе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД республики.

Обнаружить преступника правоохранителям удалось, благодаря местной жительнице, которая заметила подозрительного мужчину. По её словам, неизвестный оставил небольшие свертки на улице.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 26-летний житель сопредельного государства. При досмотре полицейские обнаружили у него 66 доз героина, расфасованного в конфетные обёртки.

Сейчас против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».