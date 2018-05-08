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Дилеры прятали героин в обертках от конфет во Владикавказе
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Дилеры прятали героин в обертках от конфет во Владикавказе 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция задержала злоумышленников, незаконно сбывающих героин. Мужчина и женщина использовали обертки от конфет, чтобы прятать наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.
38-летний мужчина прилетел в Северную Осетию из Москвы в апреле. Вместе с ним прибыла его сообщница. Злоумышленников поймали при попытке продать героин. Как оказалось, преступники делали закладки в виде конфет на набережной реки Терек и на Московской улице.
Полиция провела личный досмотр и обыск в квартире. У пары нашли и изъяли более 60 конфетный свертков с наркотиками. Общий вес запрещенного вещества составил около 114 граммов — это порядка 400 доз. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего жителя Пензы с крупной партией наркотиков весом более одного килограмма.
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