Дилеры прятали героин в обертках от конфет во Владикавказе

Полиция задержала злоумышленников, незаконно сбывающих героин. Мужчина и женщина использовали обертки от конфет, чтобы прятать наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Республике Северная Осетия — Алания.

38-летний мужчина прилетел в Северную Осетию из Москвы в апреле. Вместе с ним прибыла его сообщница. Злоумышленников поймали при попытке продать героин. Как оказалось, преступники делали закладки в виде конфет на набережной реки Терек и на Московской улице.

Полиция провела личный досмотр и обыск в квартире. У пары нашли и изъяли более 60 конфетный свертков с наркотиками. Общий вес запрещенного вещества составил около 114 граммов — это порядка 400 доз. Возбуждено уголовное дело.