В Мордовии последние 3 года население не жаловалось на похоронные услуги

«В 2016, 2017 и 2018 годах в наш адрес жалоб, заявлений, обращений, на нарушения при оказании похоронных услуг не поступало», — пояснили изданию в пресс-службе.

Напомним, 15 марта в Саранске около 6.30 утра в подъезде своего дома был застрелен менеджер агентства ритуальных услуг «Обелиск» Виталий Катков. Мужчина возвращался с прогулки с собакой.

Убийцу искали три дня. Им оказался 59-летний Александр Колдырманов. Свою вину он не отрицал, а следователям рассказал, что, готовясь к убийству, перерезал провода домофона и камеры видеонаблюдения в подъезде погибшего.

По версии СК, мотивом преступления стали неприязненные отношения Виталий Катков и Александра Колдырманова. Убитый якобы оскорблял задержанного. По неофициальной информации, причиной стала конкуренция. Виталий Катков и Александр Колдырманов оба занимались ритуальным бизнесом. Однако правоохранительные органы не дают комментариев по данному поводу.