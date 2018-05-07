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В Мордовии последние 3 года население не жаловалось на похоронные услуги
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В Мордовии последние 3 года население не жаловалось на похоронные услуги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В 2016, 2017 и 2018 годах в наш адрес жалоб, заявлений, обращений, на нарушения при оказании похоронных услуг не поступало», — пояснили изданию в пресс-службе.
Напомним, 15 марта в Саранске около 6.30 утра в подъезде своего дома был застрелен менеджер агентства ритуальных услуг «Обелиск» Виталий Катков. Мужчина возвращался с прогулки с собакой.
Убийцу искали три дня. Им оказался 59-летний Александр Колдырманов. Свою вину он не отрицал, а следователям рассказал, что, готовясь к убийству, перерезал провода домофона и камеры видеонаблюдения в подъезде погибшего.
По версии СК, мотивом преступления стали неприязненные отношения Виталий Катков и Александра Колдырманова. Убитый якобы оскорблял задержанного. По неофициальной информации, причиной стала конкуренция. Виталий Катков и Александр Колдырманов оба занимались ритуальным бизнесом. Однако правоохранительные органы не дают комментариев по данному поводу.
Пролетарский суд Мордовии арестовал Александра Колдырманова на 2 месяца, до 21 мая. Расследование продолжается.
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