Столичная полиция разыскивает неизвестного, устроившего стрельбу на юго-западе Москвы 

По данному факту проводится проверка.
В понедельник, 7 мая, в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Зюзино неизвестный выстрелом ранил человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Керченская в районе дома № 2.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Отмечается, что сотрудники полиции заняты поиском подозреваемого. Предположительно, стрелявший является обладателем славянской внешности, русых волос и одет в джинсовую куртку, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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