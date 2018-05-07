Ещё
Ударившую ребенка петербурженку приговорили к году колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ударившую ребенка петербурженку приговорили к году колонии 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Петроградский районный суд Санкт‐Петербурга 7 мая вынес приговор Надежде Федоровой, которая в сентябре прошлого года ударила женщину и маленького ребенка в ответ на просьбу увести собаку с детской площадки. Ее отправили в колонию на один год сообщило РИА «Новости».
По данным следствия, Федорова несколько раз ударила женщину, гулявшую на площадке, после чего нанесла удар ногой ребенку. Когда на место прибыл сотрудник охранного предприятия, она распылила баллон с газом, повторно ударила потерпевшую и попыталась оказать мужчине сопротивление. Мать пыталась предупредить нападавшую о том, что ее ребенок перенес несколько операций, в связи с чем он обладает пониженным иммунитетом.
Решением судьи обвиняемой предстоит заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также отбыть один год в колонии-поселении. Прежде суд назначил Федоровой, которая родилась в Новгородской области, домашний арест. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях.
Ранее сегодня мы сообщали о другом случае избиения ребенка взрослой женщиной. В Пензе мать избила сына ногами, сославшись на его непослушание. СК возбудил в отношении нее уголовное дело.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Неизвестный с ножом ворвался в детский сад в Татарстане Почти 40 человек отравились таллием в Таганроге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать621
Путин раздал первые указы334
Мир отреагировал на инаугурацию Путина403
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина74
Определены кандидаты в новое правительство139
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение