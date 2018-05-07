Ударившую ребенка петербурженку приговорили к году колонии

Петроградский районный суд Санкт‐Петербурга 7 мая вынес приговор Надежде Федоровой , которая в сентябре прошлого года ударила женщину и маленького ребенка в ответ на просьбу увести собаку с детской площадки. Ее отправили в колонию на один год сообщило РИА «Новости»

По данным следствия, Федорова несколько раз ударила женщину, гулявшую на площадке, после чего нанесла удар ногой ребенку. Когда на место прибыл сотрудник охранного предприятия, она распылила баллон с газом, повторно ударила потерпевшую и попыталась оказать мужчине сопротивление. Мать пыталась предупредить нападавшую о том, что ее ребенок перенес несколько операций, в связи с чем он обладает пониженным иммунитетом.

Решением судьи обвиняемой предстоит заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также отбыть один год в колонии-поселении. Прежде суд назначил Федоровой, которая родилась в Новгородской области , домашний арест. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях.