Белоруса осудили за участие в конфликте на востоке Украине

Могилевский областной суд приговорил гражданина Белоруссии , принявшего участие в конфликте на территории Украины , к двум годам лишения свободы.

«Гражданин Республики Беларусь признан виновным в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участии в вооруженном конфликте без уполномочия государства», — сообщили в Верховном суде республики, передает ТАСС

Обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Суд установил, гражданин Белоруссии в период с апреля 2016 по декабрь 2017 года неоднократно въезжал «на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, расположенной на территории иностранного государства — Украины, где без уполномочия Республики Беларусь поступил на военную службу в вооруженное формирование одной из противоборствующих сторон».

Из материалов дела следует, что подозреваемый «оборудовал боевые позиции, проводил обстрелы позиций ВСУ с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям».

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. В 2016 году в Белоруссии была установлена уголовная ответственность за участие в вооруженном формировании или вооруженном конфликте без признаков наемничества. Максимальное наказание по этой статье УК — пять лет лишения свободы.