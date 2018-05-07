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Полицейские Митина завели дело на местного жителя, который незаконно поставил на учет иностранцев
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Полицейские Митина завели дело на местного жителя, который незаконно поставил на учет иностранцев 

Управа района Митино 44 минуты назад
Фото: Управа района Митино
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», завели на 58-летнего жителя Митина.
— Мужчина в своей квартире на Дубравной улице фиктивно поставил на миграционный учет двух приезжих из ближнего зарубежья, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
Как отметили в полиции, своими действиями задержанный лишил возможности правоохранительные органы контролировать соблюдение иностранными гражданами законодательство РФ. (ср)
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