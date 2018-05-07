Полицейские Митина завели дело на местного жителя, который незаконно поставил на учет иностранцев 

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», завели на 58-летнего жителя Митина.
— Мужчина в своей квартире на Дубравной улице фиктивно поставил на миграционный учет двух приезжих из ближнего зарубежья, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.
Как отметили в полиции, своими действиями задержанный лишил возможности правоохранительные органы контролировать соблюдение иностранными гражданами законодательство РФ. (ср)