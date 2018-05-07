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В Уфе подруга зарезала подругу, а потом подожгла ее квартиру
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В Уфе подруга зарезала подругу, а потом подожгла ее квартиру 

ufa1.ru 54 минуты назад
Фото: ufa1.ru
39-летней женщина может отправиться на принудительное лечение за убийство, умышленное уничтожение чужого имущества.
Как удалось выяснить следователям, днем 11 сентября прошлого года в одной из квартир по улице Достоевского, две барышни решили выпить, но вскоре мирное застолье переросло в ссору. А когда у 39-летней гостьи закончились аргументы, она схватила нож и нанесла несколько ударов хозяйке квартиры. Поняв, что она натворила, она не придумала ничего лучше, как спалить квартиру, открыв конфорки газовой плиты.
— Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленница с места происшествия скрылась, — сообщили в следственном комитете республики.
И только спустя несколько месяцев, в декабре, удалось задержать убийцу. Женщина скрывалась в Москве.
— Следователи установили, что задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение двух аналогичных преступлений и отбывала наказания в местах лишения свободы в общей сложности 12 лет. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, она признана невменяемой относительно инкриминируемого ей деяния, ей рекомендовано принудительное лечение в условиях стационара, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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