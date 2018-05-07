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На Украине продлили арест журналисту Муравицкому
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На Украине продлили арест журналисту Муравицкому 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СУД НА УКРАИНЕ ПРОДЛИЛ ДО 5 ИЮЛЯ АРЕСТ ЖУРНАЛИСТУ МУРАВИЦКОМУ, ОБВИНЯЕМОМУ В ГОСИЗМЕНЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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