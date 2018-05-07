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Психбольной избил девушку в магазине Томска
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Психбольной избил девушку в магазине Томска 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мужчина, напавший на молодую женщину в магазине Томска, экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Телеканал 360 со ссылкой на Управление МВД РФ по Томской области.
Видео нападения появилось в социальных сетях. На записи камер видеонаблюдения видно, как агрессивный мужчина ставит подножку девушке, пришедшей за покупками, после чего ударом сваливает её на пол. Прибывшие по вызову полицейские установили, что напавший нуждается в медицинском наблюдении со стороны психиатра. Его госпитализировали по скорой психиатрической помощи.
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