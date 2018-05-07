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В Киргизии произошло убийство: душегуб и его жертва не поделили место на остановке
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В Киргизии произошло убийство: душегуб и его жертва не поделили место на остановке 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Убийство на автовокзале Базар-Коргонского района Киргизии произошло в понедельник утром, 7 мая. Два односельчанина из Арстанбапа ждали маршрутку и поссорились из-за места на остановке. Камера видеонаблюдения сняла кадры, как один из спорщиков внезапно выхватил нож и ударил в грудь своего оппонента, а затем бросился добивать свою упавшую жертву.
Свидетели преступления задержали душегуба, оказавшегося пьяным, и сдали его в руки подоспевших милиционеров. Очевидцы утверждают, что убийца и жертва были знакомы, и преступление могло быть совершено из личной неприязни. Однако правоохранительные органы, проводящие расследование происшествия, пока не подтверждают эту версию.
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