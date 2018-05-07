Мужчине дали 17 лет тюрьмы за двойное убийство в Туапсе

55‐летний уроженец Оренбургской области Сергей Шаталкин приговорен к 17 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.

Преступление произошло в 2014 году в Туапсе . Находясь на пляже «Приморье», Шаталкин поругался с двумя пьяными мужчинами —

46-летним

местным жителем и его 21-летним

сыном.

Обвиняемый начал потерпевших камнем по голове. Убив их, он потащил тела в море. По данным экспертиз, мужчины скончались от черепно-мозговых

травм. Теперь преступник проведет 17 лет за решеткой, год из которых — в колонии строго режима. Приговор еще не вступил в силу.