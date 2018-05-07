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Мужчине дали 17 лет тюрьмы за двойное убийство в Туапсе
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Мужчине дали 17 лет тюрьмы за двойное убийство в Туапсе 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
55‐летний уроженец Оренбургской области Сергей Шаталкин приговорен к 17 годам лишения свободы за двойное убийство. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
Преступление произошло в 2014 году в Туапсе. Находясь на пляже «Приморье», Шаталкин поругался с двумя пьяными мужчинами —
46-летним
местным жителем и его  21-летним
сыном.
Обвиняемый начал потерпевших камнем по голове. Убив их, он потащил тела в море. По данным экспертиз, мужчины скончались от  черепно-мозговых
травм. Теперь преступник проведет 17 лет за решеткой, год из которых — в колонии строго режима. Приговор еще не вступил в силу.
Мужчина, зарезавший знакомого на даче под Воронежем, задержан в Краснодарском крае. Убийца частично признался в содеянном.
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