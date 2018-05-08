Мужчина за двойное убийство в 2014 году в Туапсе получил 17 лет тюрьмы 

Жителя Оренбургской области 55-летнего Сергея Шаталкина признали виновным в смерти 46-летнего местного жителя и его 21-летнего сына.
Следствие установило, что в ночь на 28 сентября 2014 года Шаталкин находился на территории пляжа «Приморье» в Туапсе. Там он встретил двух пьяных мужчин. В ходе незначительного конфликта преступник взял камень и стал им наносить удары по головам, пока не убил их. Затем он перетащил тела погибших в море и скрылся. Как показала судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчин наступила в результате полученных черепно-мозговых травм.
Приговором Краснодарского краевого суда Шаталкину назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.