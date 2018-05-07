Из офиса в Войковском неизвестные похитили 1,3 миллиона рублей

Сотрудники полиции ведут розыск преступников, похитивших порядка 1,3 миллиона рублей из офиса мебельной фирмы, расположенной на Нарвской улице.

Злоумышленники воспользовались окном, чтобы проникнуть в здание, и взломали два сейфа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.