Из офиса в Войковском неизвестные похитили 1,3 миллиона рублей 

Сотрудники полиции ведут розыск преступников, похитивших порядка 1,3 миллиона рублей из офиса мебельной фирмы, расположенной на Нарвской улице.
Злоумышленники воспользовались окном, чтобы проникнуть в здание, и взломали два сейфа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Как уточняется в сообщении, в службу «02» с заявлением о краже обратился представитель компании. В МВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. (жм)