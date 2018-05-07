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Из офиса в Войковском неизвестные похитили 1,3 миллиона рублей
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Из офиса в Войковском неизвестные похитили 1,3 миллиона рублей 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Сотрудники полиции ведут розыск преступников, похитивших порядка 1,3 миллиона рублей из офиса мебельной фирмы, расположенной на Нарвской улице.
Злоумышленники воспользовались окном, чтобы проникнуть в здание, и взломали два сейфа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Как уточняется в сообщении, в службу «02» с заявлением о краже обратился представитель компании. В МВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. (жм)
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