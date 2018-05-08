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В Уфе ректор оплачивал свои штрафы из бюджета учебного заведения
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В Уфе ректор оплачивал свои штрафы из бюджета учебного заведения 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе предприимчивый руководитель одного из некоммерческих образовательных учреждений решал свои финансовые проблемы за счёт казны учебного заведения. Все административные штрафы, которые получал ректор, оплачивались им не из собственного кармана.
Так продолжалось целых три года. За это время ректор успел погасить долгов на 35 тысяч рублей.
— По факту растраты возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в содеянном признался, — сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ректору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определённые должности.
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