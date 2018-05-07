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55-летний нижегородец чуть не убил гостя в Ленинском районе
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55-летний нижегородец чуть не убил гостя в Ленинском районе 

Newsroom24 21 минуту назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Преступление произошло днем 1 апреля в квартире одного из домов по улице Профинтерна. Хозяин квартиры ударил своего гостя ножом под челюсть. 33-летний мужчина смог выжить только благодаря экстренной госпитализации.
Следователи установили, что обвиняемый поссорился со своей сожительницей в присутствии гостей. Потерпевший вступился за женщину, что и стало причиной преступления.
Свою вину обвиняемый признал частично, сообщив, что не хотел убивать потерпевшего. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
Ранее сообщалось о том, что осужден житель Балахны, зарезавший знакомую в ссоре из-за телефона.
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