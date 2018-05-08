Жителя Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков 

Гиагинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства).
«В июле 2017 года житель Гиагинского района незаконно приобрел листья и соцветия дикорастущей конопли, которые высушил, измельчил и хранил в своем доме до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание с учетом непогашенной судимости в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии строгого режима.