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Жителя Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков
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Жителя Адыгеи осудили за незаконное приобретение наркотиков 

АиФ Адыгея 32 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
Гиагинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства).
«В июле 2017 года житель Гиагинского района незаконно приобрел листья и соцветия дикорастущей конопли, которые высушил, измельчил и хранил в своем доме до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание с учетом непогашенной судимости в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца в колонии строгого режима.
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