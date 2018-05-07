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Нижегородец едва не лишился жизни за попытку вступиться за женщину
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Нижегородец едва не лишился жизни за попытку вступиться за женщину 

В городе N 23 минуты назад
Фото: В городе N
55-летний мужчина напал на своего 33-летнего гостя в Нижнем Новгороде. Как установили следователи СУ СК по Нижегородской области, поводом для конфликта послужила попытка потерпевшего вступиться за сожительницу хозяина дома.
По версии следствия, днем 1 апреля в квартире одного из домов по улице Профинтерна Ленинского района в гостях у обвиняемого находились приятели. В их присутствии хозяин поссорился со своей женой. В результате разногласий обвиняемый схватил нож и нанес противнику ранение под челюсть.
Благодаря экстренной госпитализации 33-летний мужчина остался жив. При этом потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Вину в инкриминируемом ему деянии обвиняемый признал частично, пояснив, что убивать приятеля он не хотел.
Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде.
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