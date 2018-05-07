Нижегородец едва не лишился жизни за попытку вступиться за женщину

55-летний мужчина напал на своего 33-летнего гостя в Нижнем Новгороде. Как установили следователи СУ СК по Нижегородской области , поводом для конфликта послужила попытка потерпевшего вступиться за сожительницу хозяина дома.

По версии следствия, днем 1 апреля в квартире одного из домов по улице Профинтерна Ленинского района в гостях у обвиняемого находились приятели. В их присутствии хозяин поссорился со своей женой. В результате разногласий обвиняемый схватил нож и нанес противнику ранение под челюсть.

Благодаря экстренной госпитализации 33-летний мужчина остался жив. При этом потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом ему деянии обвиняемый признал частично, пояснив, что убивать приятеля он не хотел.

Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде.