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За взятку преподавателям студент ОГУ заплатит штраф в полмиллиона рублей
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За взятку преподавателям студент ОГУ заплатит штраф в полмиллиона рублей 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Ленинский районный суд Оренбурга завершил рассмотрение уголовного дела по обвинению студента Оренбургского госуниверситета (ОГУ) в даче взятки должностному лицу. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба суда.
По информации ведомства, студент третьего курса заочного отделения, «не желая самостоятельно сдавать сессии за несколько семестров», дал взятку преподавателям вуза. Размер взятки составлял более 80 тысяч рублей. Деньги обвиняемый передавал через посредника.
В результате рассмотрения дела суд признал студента виновным. Его приговорили к штрафу в размере 0,5 млн рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу, отмечается в сообщении.
Напомним, в апреле этого года суд уже рассматривал аналогичное дело. Тогда студент ОГУ обвинялся в даче взятки в размере более 100 тысяч рублей. За это суд приговорил его к штрафу в 0,6 млн рублей.
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