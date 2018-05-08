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В заброшенном гараже в Барнауле найдено тело 15-летнего подростка
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В заброшенном гараже в Барнауле найдено тело 15-летнего подростка 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Амител
Вечером 7 мая в заброшенном гараже на улице Эмилии Алексеевой в Барнауле было обнаружено тело 15-летнего подростка. О происшествии сообщили представители краевого управления Следственного комитета.
Как уточняется, на теле ребенка не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту трагедии.
По предварительной информации, подросток мог отравиться парами вдыхаемого вещества, передает РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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