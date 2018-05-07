За «приобщение» интернет-пользователей к порнографии осудят жителя Череповца

27-летнего череповчанина подозревают в распространении в Интернете ссылки с порнографическими фото и видео, в том числе несовершеннолетних детей. Обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному за приобретение и распространение порнографии (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), утверждено и направлено в суд.

Как предполагают следователи, на источник, содержащий порнографические файлы, мужчина наткнулся случайно по месту жительства, в Череповце . Поделился «находкой» с другими пользователями уже в Вологде , разместил публичную ссылку на папку с файлами, количество получивших рассылку не установлено.