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За «приобщение» интернет-пользователей к порнографии осудят жителя Череповца
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За «приобщение» интернет-пользователей к порнографии осудят жителя Череповца 

Вологда.рф 34 минуты назад
Фото: Вологда.рф
27-летнего череповчанина подозревают в распространении в Интернете ссылки с порнографическими фото и видео, в том числе несовершеннолетних детей. Обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному за приобретение и распространение порнографии (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ), утверждено и направлено в суд.
Как предполагают следователи, на источник, содержащий порнографические файлы, мужчина наткнулся случайно по месту жительства, в Череповце. Поделился «находкой» с другими пользователями уже в Вологде, разместил публичную ссылку на папку с файлами, количество получивших рассылку не установлено.
Уголовное дело рассмотрит Вологодский городской суд, сообщает областная прокуратура.
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