Многодетный отец надругался над собственной дочерью под Костромой

Костромской области осудили многодетного отца, который надругался над 11-летней дочерью, узнал KOSTROMA.TODAY. Жуткая история произошла в июне 2017 года.

Мужчина из Подмосковья приехал со своей семьей отдохнуть на дачу, которая находится под Костромой . В один из дней его жена уехала по делам. Он остался втроем с дочерью и маленьким сыном-дошкольником.

Мужчина выпил, подозвал к себе девочку и надругался над ней. Перепуганная школьница после произошедшего сразу позвонила маме.

Против москвича возбудили уголовное дело.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуре , мужчина свою вину не признал.

Известно, что всего москвич воспитывал четверых детей — дочь, одного маленького и двух взрослых сыновей.