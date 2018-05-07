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Многодетный отец надругался над собственной дочерью под Костромой
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Многодетный отец надругался над собственной дочерью под Костромой 

Kostroma.Today 44 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области осудили многодетного отца, который надругался над 11-летней дочерью, узнал KOSTROMA.TODAY. Жуткая история произошла в июне 2017 года.
Мужчина из Подмосковья приехал со своей семьей отдохнуть на дачу, которая находится под Костромой. В один из дней его жена уехала по делам. Он остался втроем с дочерью и маленьким сыном-дошкольником.
Мужчина выпил, подозвал к себе девочку и надругался над ней. Перепуганная школьница после произошедшего сразу позвонила маме.
Против москвича возбудили уголовное дело.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуре, мужчина свою вину не признал.
Известно, что всего москвич воспитывал четверых детей — дочь, одного маленького и двух взрослых сыновей.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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