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Сотрудниками МВД России в Санкт-Петербурге перекрыт канал незаконной миграции
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Сотрудниками МВД России в Санкт-Петербурге перекрыт канал незаконной миграции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 35 минут назад
Фото: Российская Газета
«Оперуполномоченные уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих выходцев из Средней Азии в возрасте 21 и 22 лет, которые подозреваются в организации незаконной миграции», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники получали от мигрантов денежное вознаграждение за оформление необходимых для пребывания на территории Российской Федерации документов. Затем, не осведомляя иностранных граждан о своих противоправных намерениях, вносили в бланки ложные сведения о месте их пребывания, заверяя поддельной печатью. Такие документы получили более 750 человек", — рассказала Ирина Волк.
По данному факту СУ УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.
При обысках по месту жительства подозреваемых обнаружены печати, компьютер и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и соучастников.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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