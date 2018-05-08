Сотрудниками МВД России в Санкт-Петербурге перекрыт канал незаконной миграции

"Установлено, что злоумышленники получали от мигрантов денежное вознаграждение за оформление необходимых для пребывания на территории Российской Федерации документов. Затем, не осведомляя иностранных граждан о своих противоправных намерениях, вносили в бланки ложные сведения о месте их пребывания, заверяя поддельной печатью. Такие документы получили более 750 человек", — рассказала Ирина Волк.

По данному факту СУ УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

При обысках по месту жительства подозреваемых обнаружены печати, компьютер и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и соучастников.