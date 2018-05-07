В Усолье-Сибирском дознавателем передано в суд уголовное дело по факту приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем

В феврале в дежурную часть

Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от учителя школы поселка Новомальтинск о том, что из кабинета похищен

ноутбук, принадлежащий учебному заведению.

В ходе комплекса оперативно-розыскных

мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска подозреваемый,

совершивший кражу, установлен, а также выявлен факт приобретения

имущества, заведомо добытого преступным путем.

Выяснилось, что ученик, похитивший

ноутбук, передал его своему знакомому. Тот взял технику с целью

последующего сбыта и обещанием поделиться частью вырученных от продажи

денег.

Сотрудниками полиции задержан ранее

судимый 19-летний молодой человек, подозреваемый в совершении

противоправного деяния. Ноутбук он успел продать. Вырученные от сделки

деньги потратил на личные нужды.

По результатам проверки дознавателем

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.