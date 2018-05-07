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В Усолье-Сибирском дознавателем передано в суд уголовное дело по факту приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем
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В Усолье-Сибирском дознавателем передано в суд уголовное дело по факту приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем 

Хот 46 минут назад
Фото: Хот
В феврале в дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от  учителя школы поселка Новомальтинск о том, что из кабинета похищен
ноутбук, принадлежащий учебному заведению.
В ходе комплекса оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска подозреваемый,
совершивший кражу, установлен, а также выявлен факт приобретения
имущества, заведомо добытого преступным путем.
Выяснилось, что ученик, похитивший
ноутбук, передал его своему знакомому. Тот взял технику с целью
последующего сбыта и обещанием поделиться частью вырученных от продажи
денег.
Сотрудниками полиции задержан ранее
судимый 19-летний молодой человек, подозреваемый в совершении
противоправного деяния. Ноутбук он успел продать. Вырученные от сделки
деньги потратил на личные нужды.
По результатам проверки дознавателем
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
Санкция статьи предполагает наказание в  виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело передано в суд  для рассмотрения по существу.
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