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Петербургские мошенники выманили у пенсионера из Татарстана 408 тыс. руб.
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Петербургские мошенники выманили у пенсионера из Татарстана 408 тыс. руб. 

АиФ Санкт-Петербург 50 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В полицию республики Татарстан 6 мая обратился мужчина, который рассказал, что на одном из сайтов нашел необходимое ему оборудование, сообщает портал «kazanfirst.ru».
Позвонив по указанному номеру, он последовал указаниям злоумышленника и перечислил 408 000 рублей со своего счета.
Позже оказалось, что никакого оборудования ему не прислали.
Получив нужную сумму денег, «продавец» перестал выходить на связь.
Полицейские оперативно выяснили, что телефонный номер зарегистрирован в Петербурге.
Ведется розыск злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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