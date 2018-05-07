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Женщина, ударившая ребенка на площадке в Петербурге, получила год колонии
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Женщина, ударившая ребенка на площадке в Петербурге, получила год колонии 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к году колонии-поселения Надежду Федорову, которая ударила женщину и ее малолетнего ребенка на детской площадке, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
По версии следствия, в сентябре прошлого года Федорова, находясь на детской площадке у одного из домов по улице Дивенской, в ответ на просьбу вывести собаку с детской площадки нанесла женщине удары рукой и ногой, а также ударила ее малолетнего сына ногой. Обвиняемая также оказала сопротивление сотруднику охранного предприятия, который попытался пресечь ее действия. Она распылила смесь из газового баллона, а также вновь нанесла женщине не менее одного удара ногой в область головы.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении со штрафом в 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным городской прокуратуры, обвиняемая является уроженкой города Старая Русса Новгородской области, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» и «побои и иные насильственные действия из хулиганских побуждений». Ранее сообщалось, что судом ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, потерпевшая в ходе конфликта предупреждала Федорову о том, что у ее ребенка понижен иммунитет в связи перенесенными тяжелыми операциями. По словам Лебедевой, гособвинитель в прениях просил приговорить Федорову к трем годам условно.
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