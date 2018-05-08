Петербургская «порноактриса», пнувшая ребенка-инвалида на детской площадке, получила 1 год колонии-поселения

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении петербурженки Надежды Федоровой . Она признана виновной в нападении на ребенка-инвалида

и его мать. Перед этим Федоровой сделали замечание за выгул собаки на детской площадке. Видеозапись драки с участием агрессивной собачницы опубликовали в интернете. После этого появились пикантные подробности биографии Надежды, которую стали называть «женой мажора» и «порноактрисой».

По решению российской Фемиды Надежда Федорова проведет за решеткой 1 год. Отбывать срок она будет в колонии-поселении. Кроме того, женщина заплатит штраф в 500 тысяч рублей, сообщает

канал

Объединенной пресс-службы судов Петербурга в мессенджере «ТамТам».

30-летнюю Федорову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ст. 116 ("Побои") УК РФ . Только по первому обвинению ей грозил семилетний срок лишения свободы. Однако прокурор просил для Федоровой всего три года условно, передает

Напомним, 4 сентября 2017 года около 12:00 жительница Петербурга Надежда Федорова, зарегистрированная в Старой Руссе Новгородской области , выгуливала карликового пинчера Ричарда на детской площадке у дома N5 по Дивенской улице в Петроградском районе. Там же гуляла с трехлетним сыном Маратом 34-летняя Барно Худайкулова, которая сделала соседке замечание, касавшееся ее домашнего питомца.

Ричард прыгал на мальчика и, по словам его матери, пытался укусить ребенка за руки. За это пес и «получил по морде воздушным шариком» от Барно. Резкая реакция родительницы объясняется тревогой за малыша, который страдает неизлечимым и смертельно опасным заболеванием крови (синдромом Вискотта-Олдрича), из-за которого он практически лишен иммунитета. Малыш перенес две операции по пересадке костного мозга в НИИ онкологии, и контакт ребенка с животными крайне нежелателен.

Увидев, как ее питомец «получил отлуп» воздушным шариком, Федорова пришла в ярость. Она ударила мальчика ногой в область грудной клетки — туда, где у него стоял катетер. Хулиганка также ударила Барно Худайкулову рукой и ногой.

Увидев женскую драку, на детскую площадку прибыл охранник ООО «ОП „Секъюрити-Прогресс“ П. „В ответ на его законные требования прекратить нарушать общественный порядок, Федорова, используя в качестве оружия неустановленный следствием баллон, распылила из него вещество раздражающего действия“, — говорится в сообщении пресс-службы судов. Струя газа была выпущена в лицо родительнице и охраннику. После этого Федорова „не менее одного раза ударила ногой Барно в область головы“.

Женщине и ее ребенку потребовалась медицинская помощь. Потом их отправили на амбулаторное лечение. У потерпевшей был диагностирован ожог сетчатки глазного яблока.

Ссору на детской площадке зафиксировала камера наблюдения, а также жильцы ближайшего дома, которые, вероятно, вели съемку с балкона. Сделанные видеозаписи были опубликованы прессой. Судя по этим кадрам, на площадке в момент конфликта находилось два ребенка дошкольного возраста. Вторым юным свидетелем драки двух родительниц был сын Надежды Федоровой, которого она тоже брала на прогулку вместе с собачкой.

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В суде позднее подчеркнули, что Надежда действовала „умышленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к людям“.

По словам одной свидетельницы, Надежда после просьбы убрать собаку с детской площадки стала грозить расправой присутствующим. „Угрожала, что нам не жить, что через пять минут кто-то подъедет и что-то сделает… Не знаю я, какие у нее связи. Она сидела на качелях, не пускала никого со словами: „Уберите своих выродков“, — вспоминала женщина. Потом Федорова „начала провоцировать всех“, сбрасывая вещи со скамеек. „Может, она была под каким-то опьянением“, — добавила очевидица.

Федорову задержали сразу после инцидента, но потом полицейские отпустили ее домой. Неофициальные источники называли странным это обстоятельство. По их предположению, „полицейские чего-то побаивались“. Благосклонность к Надежде проявили и судьи, которые отправили ее под домашний арест.

Сама Федорова отрицала вину и сначала говорила, что ударила ребенка в состоянии аффекта. После беседы с адвокатами Надежда выдвинула новую версию: якобы она вообще не избивала ребенка, а убегала и случайно задела малыша, потому что у нее длинные ноги.

“Она (Барно) стала меня избивать. После того как произошло избиение, я встала и побежала. Я стала уворачиваться, потому что она говорила мне „я тебя убью“. Я испугалась за своего ребенка. Естественно, я встала, побежала. Я не коротышка, и кто там у меня внизу, я вообще не вижу», — говорит собачница Надежда Федорова.

Как писала пресса, Надежда Федорова является фотомоделью, а также владеет фотостудией. Женщина удачно вышла замуж — отец ее мужа Никиты Федорова возглавлял предприятие, которое регулярно получает контракты от администрации Санкт-Петербурга . Никита и Надежда проживают в двухуровневом пентхаусе. А рядом в таких же апартаментах живет его отец Николай Федоров , который ранее был директором ГУП «Пиларн». Это предприятие Смольного занимается устранением нефтяных разливов, а его ежегодная выручка — 150 миллионов рублей.

Со слов соседей, Федорова передвигалась на кросcовере Porsche Macan, стоимость которого начинается от пяти миллионов рублей. Судя по фотографиям в Сети, эту престижную иномарку не раз видели припаркованной на местах для инвалидов.

Одна из жительниц Старой Руссы, назвавшаяся бывшей одноклассницей Надежды, говорит, что у нее «всегда был жесткий характер».

По словам соседей Федоровой в Петербурге, она постоянно с кем-то скандалила и дралась. Собака Надежды повадилась гадить на высаженные детьми цветы у подъезда. Федоровых попросили последить за собакой. На следующее утро, говорят, цветы были растоптаны полностью.

Надежда также обмазывала собачьими фекалиями двери квартир других жильцов, и по ее доносам регулярно увольняли охранников и дворников. Баллончик с газом женщина всегда носила с собой, чтобы быть готовой к возможным стычкам.

Жильцы шесть раз пытались возбудить уголовное дело в отношении агрессивной соседки, но всякий раз получали отказ и встречные иски.

По словам жильцов, от агрессивной женщины «доставалось и полицейским 43-го отдела полиции», которых вызывали для разрешения конфликтов, писало информагентство

GubDaily

После инцидента на детской площадке неизвестные хакеры развернули травлю подозреваемой в интернете. Им удалось взломать сайт Надежды Федоровой и добыть ее эротические фотографии и видеозаписи. Отрывки этих роликов опубликовал телеканал НТВ в репортаже под названием: «Дама с собачкой, ударившая ребенка на детской площадке, оказалась порноактрисой».

По предположению канала, видео снималось на заказ и адресовалось зарубежному зрителю. В кадре девушка, похожая на Федорову, шлет в камеру воздушный поцелуй и флиртует, произнося фразу на английском. При этом она называла себя Анастасией Петровой

Пятый канал

также опубликовал кадры видеонаблюдения, на которых Надежда грубо обращается и с собственным ребенком, применяя к нему физическое насилие. Молодая мать волокла малыша за собой, а потом бросила на пол, покрытый плиткой.

В интернете был организован сбор подписей под требованием привлечь Федорову к ответственности. Соответствующая

петиция

собрала свыше 16 тысяч голосов.