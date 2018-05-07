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Умару Джабраилову вернули наградной пистолет
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Умару Джабраилову вернули наградной пистолет
Говорит Москва
58 минут назад
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Инцидент произошёл в конце августа прошлого года. Позже Тверской суд
Москвы
приговорил бывшего сенатора к штрафу в 500 тысяч рублей.
Джабраилов
признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
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