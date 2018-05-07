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Житель Уфы ранил знакомую ножом после отказа в близости
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Житель Уфы ранил знакомую ножом после отказа в близости 

360tv.ru 1 час назад
В Уфе нетрезвый мужчина начал приставать к знакомой. Получив отказ, злоумышленник ударил девушку ножом. Заведено уголовное дело. Об этом сообщило ToDay News Ufa.
Врачи сообщили в отдел полиции в микрорайоне Инорс, что к ним поступила женщина с ножевым ранением. Вскоре правоохранительные органы вычислили личность подозреваемого. Им оказался
45-летний
местный житель, который ранее отбывал срок за изнасилование. Злоумышленника задержали.
Выяснилось, что пострадавшая вместе с подругой и подозреваемым распивала спиртные напитки. Мужчина начал приставать к жертве, но уфимка отказала ему. После этого подозреваемый взял нож и ударил девушку в живот.
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