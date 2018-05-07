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Суд вернул У. Джабраилову пистолет, из которого он открыл стрельбу в гостинице Four Seasons
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Суд вернул У. Джабраилову пистолет, из которого он открыл стрельбу в гостинице Four Seasons 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тверской суд столицы вернул Умару Джабраилову пистолет, из которого бизнесмен открыл стрельбу в столичной гостинице Four Seasons, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство (У. Джабраилова о возвращении ему пистолета — прим. Агентства «Москва») удовлетворить», — огласила решение судья Мария Сизинцева.
Сам У. Джабраилов заявил в суде, что полностью поддерживает ходатайство и просит его удовлетворить.
Как следует из оглашенного постановления, суд вернул бизнесмену разрешение на ношение оружия, и через десять дней У. Джабраилов сможет забрать свой наградной пистолет Ярыгина, который хранился в МВД как вещественное доказательство.
Тверской суд 22 ноября признал У. Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. Бизнесмен исполнил решение суда и выплатил назначенный ему штраф.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб. Прокурор просил приговорить бизнесмена к двум годам условно с испытательным сроком на два года, указывая, что действия У. Джабраилова в гостинице выражали «явное неуважение к обществу».
Вечером 29 августа 2017 г. в гостинице Four Seasons в центре Москвы задержали У. Джабраилова, который в состоянии опьянения устроил стрельбу из принадлежащего ему наградного пистолета. В результате инцидента никто не пострадал. После задержания мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как показали результаты медицинского освидетельствования, У. Джабраилов находился под воздействием наркотиков, сообщал ранее Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
У. Джабраилов является меценатом, председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком Российской академии художеств и вице-президентом «Творческого союза художников России» по стратегическим и специальным проектам.
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