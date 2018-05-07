В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже из камеры хранения в супермаркете

Кража имущества стала возможна также

вследствие несоблюдения элементарных мер предосторожности. Полиция

призывает граждан проявлять ответственность по отношению к собственным

вещам и заботиться об их сохранности.

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» раскрыта кража у покупательницы супермаркета.

В дежурную часть полиции в конце апреля

поступило сообщение от местной жительницы. У пенсионерки украли сумку с документами и личными вещами. Общий материальный ущерб составил 3 тысячи

рублей.

Как выяснили полицейские, женщина пришла

за покупками, поместила сумку в ячейку для хранения, однако просто

прикрыла дверцу, но не заперла на ключ.

Другая покупательница воспользовалась случаем и легко похитила чужие вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая установлена. Ею оказалась ранее не судимая 40-летняя усольчанка.

В настоящее время она возмещает потерпевшей понесенный материальный ущерб.

По данному факту следователем возбуждено

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.