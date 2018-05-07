В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже из камеры хранения в супермаркете 

Кража имущества стала возможна также
вследствие несоблюдения элементарных мер предосторожности. Полиция
призывает граждан проявлять ответственность по отношению к собственным
вещам и заботиться об их сохранности.
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» раскрыта кража у покупательницы супермаркета.
В дежурную часть полиции в конце апреля
поступило сообщение от местной жительницы. У пенсионерки украли сумку с документами и личными вещами. Общий материальный ущерб составил 3 тысячи
рублей.
Как выяснили полицейские, женщина пришла
за покупками, поместила сумку в ячейку для хранения, однако просто
прикрыла дверцу, но не заперла на ключ.
Другая покупательница воспользовалась случаем и легко похитила чужие вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая установлена. Ею оказалась ранее не судимая 40-летняя усольчанка.
В настоящее время она возмещает потерпевшей понесенный материальный ущерб.
По данному факту следователем возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.