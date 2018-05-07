Полиция Швеции изучает сайты с родословными граждан, чтобы найти преступников

Шведские полицейские взяли на вооружение новый метод поиска ускользнувших от возмездия преступников, который был с успехом опробован в США . Сыщики сравнивают биологические следы, оставленные на месте преступлений, с генетическими данными, которые собирают интернет-сайты для составления генеалогического древа.

Об инновационном подходе к поиску убийц сообщил Бо Лундквист — начальник полицейского подразделения, которое занимается сложными расследованиями, пишет

The Local. В настоящий момент подчиненные Лундквиста работают над раскрытием 130 уголовных дел. В некоторых из этих случаев сыщики, обладая генетической информацией о подозреваемых, намерены сравнить ее с данными генеалогических баз.

Разрешение на проведение подобных проверок уже получено от прокуратуры Швеции . Известно, что к настоящему времени уже 40 тысяч шведов добровольно зарегистрировали свою ДНК на генеалогическом ресурсе Ancestry.se и других подобных интернет-сайтах.

Впрочем, полицейские в процессе генетической идентификации преступника могут столкнуться со сложностями этического характера. Администрация сайтов, предоставляющих услуги по составлению родословных, в ряде случаев неохотно идет на сотрудничество с правоохранительными органами , защищая право граждан на частную жизнь. От следователей требуют соответствующих судебных ордеров, обязывающих предоставить информацию о подозреваемом.

Однако Лундквист считает, что в расследовании особо тяжких преступлений моральная правота находится на стороне силовиков, поскольку признаваемая многими неэтичность запросов полиции на предоставление частной информации генетического характера не идет ни в какое сравнение с «неэтичностью» убийства, которое эти силовики пытаются раскрыть.

О новом способе поиска преступников заговорили после поимки в конце апреля в Калифорнии 72-летнего экс-полицейского

Джозефа Джеймса Деанджело. Его заподозрили в 12 убийствах, 45 изнасилованиях, совершенных с 1976 года, а также в 120 грабежах.

Выйти на след маньяка по прозвищу «серийный убийца Золотого штата» и «Чокнутый ночной сталкер» удалось после того, как следователи воспользовались услугами одного из генеалогических сайтов США Ysearch.org. С помощью этого интернет-проекта пользователи могут найти своих родственников и предков по ДНК. Совпадения с образцами, обнаруженными на месте преступлений, нашлись в нескольких генеалогических древах.

Сначала генеалогический сайт повел полицейских по ложному следу, сообщал

WNYT.com. Полицейские пришли в дом к 73-летнему тяжело больному мужчине. Но проведенный тест ДНК показал, что он не причастен к преступлению.

Тогда следователи начали поиски на другом сайте GEDmatch, где и удалось найти преступника. Полиция начала следить за Джеймсом Деанджело, добыла образцы его ДНК, которые подтвердили подозрения.

Добавим, что американские следователи стали изучать генетический анализ как метод поиска преступников в 1985 году — за год до того, как «маньяк из Золотого штата» убил свою последнюю жертву. В 1988 году новейшая технология впервые помогла отправить за решетку серийного насильника из Флориды Томми Ли Эндрюса, пишет

В 1990-е годы ФБР создало базу данных с генетическими картами преступников. Однако вероятность выявить совпадение была крайне мала, поскольку в базе имелась информация лишь о тех, кто уже совершил тяжкое преступление. С появлением генеалогических сайтов и сервисов, куда уже миллионы людей добровольно отнесли свою ДНК, генеральная совокупность расширилась, а вместе с ней расширились и возможности сыщиков в проведении выборки.

В некоторых случаях сыщикам достаточно добыть ДНК даже не самого подозреваемого, а его родственника, чтобы раскрыть преступление. Первый такой случай произошел в Великобритании , где в 1988 году в День святого Валентина в Кардиффе была зверски зарезана Линетт Уайт. За это преступление в тюрьму посадили трех невиновных мужчин. И лишь в 2000-х годах полицейские, тщательно исследовав место преступления, обнаружили под плинтусом ДНК убийцы.

Найденный биоматериал частично совпал с ДНК 14-летнего подростка, попавшей в базу данных после задержания юноши за хулиганство и стычку с полицией. Хотя подросток был рожден уже после убийства Уайт и не мог быть причастен к этому преступлению, стало понятно, что виновного нужно искать среди его родственников. В итоге в убийстве Линетт сознался дядя подростка.

А в 2010 году полицейские США схожим образом изобличили серийного убийцу Лонни Дэвида Франклина. Его выдала ДНК сына, угодившего за решетку. В итоге Франклина приговорили к смертной казни за серию преступлений многолетней давности.

Бывший следователь департамента шерифа округа Сакраменто Ричард Шелби , который еще в 1970-е годы безуспешно искал «маньяка из Золотого штата», считает, что криминалистика стоит на пороге революции. По его мнению, успехи сыщиков в генетической идентификации подозреваемых вынуждают преступников стараться вообще не оставлять своих биоматериалов на месте преступления, но это практически невозможно сделать.

"Это один из лучших инструментов для борьбы с преступностью, появившихся за очень длительный период", — добавил Шелби.