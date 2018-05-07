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Разборки в Калевале: мужчина трижды ударил знакомого бидоном по голове
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Разборки в Калевале: мужчина трижды ударил знакомого бидоном по голове 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
З00 часов проведет на обязательных работах молодой человек за угрозу убийством.
Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя.
Приговором суда его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Как установлено в судебном заседании, в феврале 2018 года подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, во время ссоры со своим знакомым со словами «я тебя убью» нанес потерпевшему три удара 35-литровым алюминиевым бидоном по голове, из-за чего последний потерял сознание.
Учитывая, что подсудимый признал свою вину и примирился с потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
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