Разборки в Калевале: мужчина трижды ударил знакомого бидоном по голове

З00 часов проведет на обязательных работах молодой человек за угрозу убийством.

Прокуратура Калевальского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя.

Приговором суда его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Как установлено в судебном заседании, в феврале 2018 года подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, во время ссоры со своим знакомым со словами «я тебя убью» нанес потерпевшему три удара 35-литровым алюминиевым бидоном по голове, из-за чего последний потерял сознание.

Учитывая, что подсудимый признал свою вину и примирился с потерпевшим, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.