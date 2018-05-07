Оренбуржец незаконно прописал у себя более 100 иностранных граждан

Незаконную постановку на учет иностранных граждан выявили сотрудники отдела полиции по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское».

Как сообщает ведомство, 36-летний местных житель с марта по апрель 2018 года прописал в своей квартире 103 человека, имеющих иностранное гражданство. При этом фактическое место проживания он не предоставил.