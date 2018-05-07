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Оренбуржец незаконно прописал у себя более 100 иностранных граждан
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Оренбуржец незаконно прописал у себя более 100 иностранных граждан 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Незаконную постановку на учет иностранных граждан выявили сотрудники отдела полиции по вопросам миграции МУ МВД России «Оренбургское».
Как сообщает ведомство, 36-летний местных житель с марта по апрель 2018 года прописал в своей квартире 103 человека, имеющих иностранное гражданство. При этом фактическое место проживания он не предоставил.
В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации». Максимальное наказание, грозящее ему — до трех лет лишения свободы.
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